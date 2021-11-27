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«Я хочу обратиться к Ляйсан»»: Воля объяснил, почему им с Утяшевой позарез нужен третий ребенок

Как отметил шоумен, в этом мире много несправедливости.

«Я хочу обратиться к Ляйсан»»: Воля объяснил, почему им с Утяшевой позарез нужен третий ребенок
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ объяснил, почему им с женой гимнасткой Ляйсан Утяшевой нужен третий ребенок.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

«Отцовский капитал ввели вот только недавно. Но даже в Википедии, когда вбиваешь отцовский капитал, то Википедия тебя исправляет. Возможно, вы имели в виде «Оттавский капитан». Википедия даже не знает ничего об этом».

Павел Воля

Как отметил Воля, материнский капитал дают за первого ребенка. «А капитал отца дается только за третьего ребенка. Представляете, какая несправедливость. Вам за первого, а нам только за третьего. Я хочу обратиться к Ляйсан. Нам нужен третий любимый ребенок», — заявил Павел Воля.

Напомним, что у Павла Воли и Ляйсан Утяшевой двое детей. Сын Роберт и дочь София.

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