«Снималась ли в порнофильмах?»: Вера Брежнева рассказала о каверзных вопросах на кастинге в «ВИА Гру»

Артистка призналась, с чего на самом деле началась ее творческая карьера.

Исполнительница Вера Брежнева перестала петь в составе группы «ВИА Гра» десять лет назад. При этом знаменитость с теплотой вспоминает о таком музыкальном опыте.

Брежнева не знала, что станет женой руководителя группы – Константина Меладзе. Более того, Вера не мечтала и о большой славе. Артистка призналась, что хотела просто улучшить свое материальное положение.

«Я ехала и знала, что я тот самый человек, была уверена в себе. На кастинге мне задавали много каверзных вопросов: замужем ли, сколько детей, из какой семьи, где родилась, снималась ли в порнофильмах? Все вопросы не помню, это было 19 лет назад, в конце концов»», – отметила Брежнева.

«Есть люди, которые от своего прошлого бегут, открещиваются, а я все, что делала — делала с удовольствием, с любовью вспоминаю тот период, когда была в группе», – призналась Брежнева в эфире «Вечернего Урганта».

Напомним, ранее Вера Брежнева появилась в гостях у Ивана Урганта на Первом канале. Артистка подчеркнула стройную фигуру брюками с завышенной талией.

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