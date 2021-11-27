Секретный аккаунт: Елизавета II зарегистрирована в Facebook

На днях стало известно, что у Елизаветы II есть мобильный телефон, по которому она всегда разговаривает с королевской семьей. Однако звонить 95-летней королеве могут только двое – это ее дочь, принцесса Анна и менеджер. На их звонки Ее Величество ответит всегда.

Теперь же стало известно, у Елизавета II еще с 2017-шго года зарегистрирована в социальной сети Facebook. Правда, под секретным аккаунтом. Королевский эксперт Джонатан Сакердоти высказал свое мнение по этому поводу.

«Мы не можем утверждать на 100 процентов, правда это или нет, но, судя по тому, как она мастерски проводит онлайн-встречи в Zoom, то можно предположить, что это правда. Удивительно, насколько хорошо она осваивает новые технологии», — цитирует эксперта Us Weekly.

Добавим, что Букингемский дворец пока никак не прокомментировал эту информацию.

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