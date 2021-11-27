Дразнится: Валя Карнавал в синем платье позволила своей пышной груди выглянуть из глубокого декольте

Певица и блогер Валя Карнавал ежедневно принимает участие в различных съемках, демонстрируя подписчикам в соцсетях совсем малую часть закулисья. Девушка не так давно признавалась – она не в форме и пока не может вернуться в свой в прежнем объеме.

Зато физическая форма по-прежнему при ней. Обладая фигурой на зависть, красотка Валя примерила синее платье с рукавами-перчатками и драпировкой в зоне талии и декольте.

Для пущего эффекта в кадре Карнавал сделала пикантный жест, подчеркнув грудь рукой. При этом красотка позволила своим пышным полушариям выглянуть из глубокого выреза.

Широкой публике Валя Карнавал стала известна минувшей весной, когда на шоу «Музыкалити» у нее с Ларисой Долиной случился конфликт. Девушка спровоцировала народную артистку своими вокальными данными: Долина посоветовала девушке петь на кухне, поскольку голос ее не слушается и надо бы поучиться.

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