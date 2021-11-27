«Это просто зависть, непрощение моего успеха»: Волочкова призналась, что мама воспитывала ее не как дочь, а как проект

Анастасия Волочкова пришла в балет в пять лет. По признанию артистки, уже в том возрасте у нее была цель – стать известной балериной. В 17 она начала зарабатывать первые деньги. Но отношения с мамой у нее всегда были сложные. Об этом Анастасия рассказала в программе Иды Галич «Звезда в ответе» на «Муз-ТВ».

«Плата за успех – это не мозоли, не жизнь в тейпах и стертые в кровь пальцы, это не та грязь, которая льется на мои плечи. В моем случае плата за успех – это предательство близких людей. Все, что имеет моя мама сейчас – это все благодаря мне. Я с 17 лет начала работать и маму свою заставила уволиться с работы, потому что она занималась дерьмом. Она проектировала в научно-исследовательских институтах канализацию и вентиляцию. В мамином случае предательство – это просто зависть, непрощение моего успеха. Она воспитывала меня не как дочь, а как проект», — сказала Волочкова.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова рассказала о своем новом возлюбленном Володе, который работает в сфере железно-дорожных перевозок, а также о непростых отношениях с родной дочерью.

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