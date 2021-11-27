«Я не понимаю. Она вообще никем не хочет быть»: Волочкова рассказала о непростых отношениях с дочерью

Экс-балерина отметила, что у нее цель появилась в пять лет.

Единственной дочери Анастасии Волочковой – Ариадне 16 лет. С прошлого года она съехала из маминого особняка в Подмосковье и перебралась к папе и его теперь уже жене, телеведущей Елене Николаевой.

Экс-балерина не раз отмечала, что она отпустила ее во взрослую жизнь. однако в программе Иды Галич «Звезда в ответе» на «Муз-ТВ» Анастасия сокрушалась по поводу того, что Ариадна так и не определилась со своим будущим.

«Я показала весь спектр, чтобы Ариша выбирала. Я знала, что она профессионал в одном деле – в вокале. Да, мне было неприятно, что она забросила вокал и что она вообще никем не хочет быть. 16 лет – это не рано. Я просто, может быть, не понимаю, ведь у меня цель появилась в возрасте пяти лет, потому что я на эту землю послана, чтобы быть балериной», — сказала Волочкова.

Напомним, ранее Анастасия рассказала о своем новом возлюбленном Володе, который работает в сфере железнодорожного транспорта и никак не связан с шоу-бизнесом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.