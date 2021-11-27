«Поаплодируйте бывшим ведущим»: Губерниев объявил об уходе Воли и Харламова из Comedy Club

Комментатор выскочил на сцену и не дал шоуменам сказать ни слова.

Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире Comedy Club на канале ТНТ «отправил в отставку» ведущих проекта Гарика Харламова и Павла Волю. Он выскочил на сцену и взял инициативу в свои руки.

«Можете прокомментировать «Игру в кальмара?» — задал вопрос Губерниеву Гарик Харламов.

«Ой, я четвертую серию смотреть начал. Но никак не досмотрю. Все время работаю. То «Камеди», то еще какое-нибудь г… позовет. Единственное, что я хочу сказать: «Россия, Россия!» Ну что друзья. Это «Камеди Клаб» на ТНТ. Поаплодируем бывшим ведущим». Дмитрий Губерниев

Напомним, что Дмитрий Губерниев – один из самых ярких звезд канала «Матч ТВ». Эфиры с его участием очень популярны.

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