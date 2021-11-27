Сияет: Макеева сверкнула пышным декольте и ярким макияжем на записи новогодней программы

Недавно Анастасия Макеева вернулась из Турции, где купила квартиру и инвестировала деньги в строящееся жилье. В России актриса успела выйти на сцену театра в Санкт-Петербурге, а теперь участвует в записи «Голубого огонька».

Кадрами со съемочной площадки она поделилась в своем инстаграме.

Звезда театра позировала в искрящемся платье в пол, блеснув пышным декольте. Также Анастасия сделала акцент на своем ярком макияже.

«Такой вы меня увидите в новогоднюю ночь», — отметила Макеева.

Напомним, недавно актриса открыла в себе предпринимательскую жилку и выпустила линию уходовой косметики за лицом и волосами. Ранее в этом году она представила фанатам собственную линейку спортивных костюмов.

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