То ли платье, то ли купальник: Подольская в откровенном наряде с декольте по пояс пришла на съемки

Череда новогодних съемок наступила у артистов. Причем, за один день они могут побывать сразу на нескольких площадках. Но стараются выглядеть по-разному, меняя образы. Певица Наталья Подольская накануне так и поступила, прихватив с собой сменное платье.

После одной съемки, на которую Подольская нарядилась довольно вызывающе в латексные брюки и оголила живот, красотка поспешила на другую. Правда, и там она блеснула обнаженными частями тела, облачившись в то ли платье, то ли купальник.

Наряд с перекрестными лентами, переброшенными за шею, явил взору посторонних декольте артистки до самой талии. Бока артистки тоже были оголены. Длинный подол с высоким разрезом обнажал ноги до самых бедер.

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