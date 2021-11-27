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Дискотека на радио: Барановская мини-платье станцевала в студии под популярный хит

Ведущая шоу принимала в гостях певицу Люсю Чеботину.

Дискотека на радио: Барановская мини-платье станцевала в студии под популярный хит
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Юлия Барановская — звезда не только на телевидении, но и радиоведущая. Она регулярно ведет «прямые эфиры» на «Русском радио», куда к ней в гости приходят звезды сцены, кино и театра.

На этот раз в программу к Юлии Барановской пожаловала певица Люся Чеботина, исполнительница хита «Солнце Монако». Артистка не только рассказала о том, как создавался трек, который покорил TikTok, но и показала, как нужно под него танцевать.

Барановская не осталась в стороне. Вместе с исполнительницей экс-жена Аршавина пустилась в пляс под ритмы. И даже мини-платье и каблуки не помешали красотке зажечь на радиостудии.

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