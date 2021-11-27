Формы на зависть: забыв про приличия, Рудова в красном лифе и черных трусиках призывно повиляла бедрами

А зачем скромничать, если фигура близка к идеальной?

Актриса Наталья Рудова к концу недели озадачилась промежуточными итогами своего «похудательного» марафона – этой осенью красотка серьезно взялась за себя и уже сбросила несколько килограммов.

Обычно «контрольное взвешивание» она устраивает в бикини, и этот раз не стал исключением. Поскольку Рудова хвастается не только сброшенными килограммами и сантиметрами, но и видами своей новой фигуры.

Причем, сама откровенно любуется зрелищем. Надев красный лиф и черные трусики и позабыв про приличия, красотка подразнила прелестями под популярный хит.

«Сегодня официально -8 кг!», — написала эмоционально звезда, радуясь своему достижению. До идеальных пропорций девушка намерена дойти, скинув еще 2 килограмма.

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