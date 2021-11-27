«Теперь знаю, как это все снимается»: Мальков разочарован тем, что увидел на сцене с Макеевой

Старший сын Романа Малькова – 16-летний Андрей – вот уже более полугода живет с отцом и мачехой в Москве. Накануне он побывал в павильоне, где проходили съемки «Голубого огонька» с участием Анастасии Макеевой. Молодого человека так впечатлило все увиденное, что он буквально разочаровался и заверил, что не будет больше смотреть телевизор.

«Я не смогу больше ничего смотреть, потому что теперь знаю, как это все снимается. Хотя я и так не смотрю телевизор, но теперь вообще я разочарован», — написал Мальков.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Мальков требует через суд алименты на старшего наследника. В случае победы в суде, бывшая жена бизнесмена Светлана Малькова будет выплачивать ему по 16 тысяч рублей ежемесячно.

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