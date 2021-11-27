«Я не секретарь Ларисы Андреевны»: Сябитова высказалась после пропажи Гузеевой из соцсетей

Как отметила телесваха, она не собирается быть информатором.

Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.pro высказалась после пропажи из соцсетей своей давней коллеги Ларисы Гузеевой.

«А что вы ко мне с вопросом о Ларисе Гузеевой обращаетесь? Я вроде не секретарь Ларисы Андреевны. Как и вы все новости о ней я узнаю в Instagram. Что она считает нужным выкладывать, то и выкладывает. Почему ко мне всегда с расспросами? Почему я должна журналистам эту информацию сообщать? Я вот этого никак не могу понять. Вы меня кем считаете? Своим информатором что ли. Мне даже обидно становится». Роза Сябитова

Как заметила Сябитова, у ее коллеги есть директор, есть Instagram. «У нее есть телефон, узнавайте. Почему вы ко мне за этим звоните?» — удивилась телесваха.

больше по теме Лариса Гузеева пропала из соцсетей после скандальных откровений о Валерии Гаркалине Уже вторые сутки о телеведущей нет никакой информации.

Напомним, что Лариса Гузеева уже несколько дней не появляется в Instagram. Она подверглась травле после того, как сообщила, что актер Валерий Гаркалин якобы был не вакцинирован. Это оказалось неправдой.

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