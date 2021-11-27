«Есть дочка, платит алименты»: Волочкова рассказала о своем новом возлюбленном

Анастасия Волочкова вновь влюблена. Ее новым партнером стал молодой человек по имени Володя. Известно, что он работает в структуре РЖД помощником одного из руководителей. Как только о романе экс-балерины стало известно общественности, по словам Анастасии, тут же появились все его родственники от предыдущих отношений.

«Бедный мой Володя! Он совсем не публичный человек и теперь говорит мне: «Настя, куда я попал?!». Вдруг такое внимание к нему пристальное. Ни с того ни с сего начали появляться его жены. Одну из них он 10 лет не слышал. У Володи есть дочка, которой он исправно платит алименты. Также заявила о себе какая-то теща от первого брака, какие-то родственники…» — рассказала Волочкова в интервью Иде Галич на «Муз-ТВ».

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Напомним, свои предыдущие отношения 45-летняя Анастасия Волочкова завершила в мае.

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