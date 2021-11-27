«Будут сюрпризы»: Роза Сябитова раскрыла секреты новогодних съемок «Давай поженимся!»

Как отметила телеведущая, Новый год просто невозможен без чудес.

Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.pro раскрыла некоторые секреты новогодних съемок программы, которая выходит на Первом канале, «Давай поженимся!».

Роза Сябитова. Фото: Globallookpress.com

«Пока мы снимаем в студии обычные выпуски. Новогодних съемок еще не было». Роза Сябитова

Как заметила Роза Сябитова, Новый год невозможен без чудес, поэтому зрителям стоит запастись терпением. «У нас шоу-программа, поэтому на Новый год, конечно, готовим кое-какие сюрпризы. Наши программы будут как всегда радовать зрителей. Ну а как может быть по-другому? Что за Новый год без сюрпризов», — заявила Роза Сябитова.

Напомним, что программа «Давай поженимся!» — одна из самых рейтинговых на Первом канале. Зрители очень любят данную передачу.

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