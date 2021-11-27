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«Имя выбрали красивое, славянское»: беременная Алена Рапунцель определилась, как назовет малыша

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» на седьмом месяце.

«Имя выбрали красивое, славянское»: беременная Алена Рапунцель определилась, как назовет малыша
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель на седьмом месяце беременности. Сейчас она вовсю готовится ко встрече с малышом и озадачена выбором имени.

Для девушки это будет второй ребенок, и тоже мальчик – ее первенцу Богдану от бывших отношений полтора годика. Сейчас Рапунцель выбирает, как назвать будущего малыша. Оказалось, что с мужем они передумали и теперь нашли другое подходящее имя.

«Сейчас у меня второй сын в животике, и вы не представляете, как трудно выбрать имя для меня мальчику — уже считай 26 недель, а мы только согласовали с мужем выбор. Имя выбрали красивое, славянское — очень значимое тоже. Обычно я читаю календари, смотрю по датам», — рассказала девушка.

Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Рапунцель вспомнила, что имя для первого сына ей приснилось во сне. Поэтому она обращает внимание на знаки и изучает календари.

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