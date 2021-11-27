Не замечали друг друга: Муцениеце и Прилучный встретились на гламурной вечеринке

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в прошлом году после девяти лет брака. Сын и дочь остались жить с мамой, которая все еще не устроила личную жизнь. А главный «мажор» страны обрел свое счастье с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

Правда, на вечеринку Four Seasons Hotel пришел в гордом одиночестве. Пока Прилучный с удовольствием отвечал на вопросы журналистов и был в прекрасном настроении, в зале появилась Муцениеце. Актриса и глазом не повела при виде бывшего мужа и заняла столик в другом конце зала. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Известно, что Павел и Агата не поддерживают отношения. Они решают вместе только те вопросы, которые касаются их общих детей.

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