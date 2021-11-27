«Тогда пил по несколько дней»: Галкин рассказал о бурном прошлом Баскова

Максим Галкин и Николай Басков дружат много лет. Лет десять назад они оба были на Сардинии, где выступали на корпоративе, после которого «золотому голосу» нужно было лететь в Америку.

«Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его. Не выходя из пьяного угара, он сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями. Ему выдали билет. Он полетел следующим образом: Ольбия — Милан, Милан — Будапешт, Будапешт — Одесса, Одесса — Москва. Пришел в себя он только тогда, когда в час ночи оказался в Одессе и понял, что все равно опаздывает», — рассказал Галкин в эфире шоу «Блеф» на видеосервисе Premier.

Напомним, ранее сам Басков рассказывал в эфире этого же шоу, как волновался на сцене, будучи студентом Гнесинки, и описался прямо на сцене.

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