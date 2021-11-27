«Твои дети лучше, чем мои»: Ургант откровенно позавидовал Галкину

Телеведущий не смог скрыть эмоций, когда слушал рассказ гостя о наследниках от Аллы Пугачевой.

Шоумен Иван Ургант принимал в гостях на своем вечернем шоу телеведущего Максима Галкина. Поводом стали два события – пятилетие проекта «Лучше всех!» и грядущий декабрьский сольный концерт пародиста в Кремлевском дворце.

Коллеги много шутили, вспоминая различные казусы и делясь личным. Галкин признался, что дети Лиза и Гарри даже как-то ревновали его одно время к героям шоу «Лучше всех!», глядя, как тот хвалит чужих детей.

Урганту стало интересно, а чем наследники Пугачевой смогли дома удивить отца, и получил в ответ: «Они такие разносторонние, всем занимаются. И за что бы ни брались, все получается».

«У меня тоже есть дети», — заметил на это Ургант. И заметно погрустнел: «Мне неприятно знать, что твои дети лучше, чем мои. Это мы все знаем и так».

Напомним, детям Максима Галкина от Аллы Пугачевой Гарри и Лизе по восемь лет, они двойняшки. У Ивана Урганта тоже двое наследников — 13-летняя Нина и 6-летняя Валерия от брака с Натальей Кикнадзе.

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