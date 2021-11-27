Море цветов: как выглядит дом Ларисы Гузеевой за 60 млн рублей

Особняк построил муж телеведущей несколько лет назад.

Более 20 лет телеведущая Лариса Гузеева замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Несколько лет назад он построил коттедж в Куркино на северо-западе Москвы. Дом площадью 270 кв. метров оценивается в 60 млн рублей.

В особняке есть несколько спален и санузлов, просторная веранда и огромная кухня в викторианском стиле, совмещенная с гостиной.

На стенах – темные обои с крупными яркими цветами, созданные вручную по технологии фрески, а на потолке – массивные хрустальные люстры.

Кухня – одно из любимых мест Гузеевой, так как она очень любит готовить. Мебель там сделана из натурального дерева со столешницей из испанского кварцевого камня. В гостиной повсюду стоят живые цветы, а спальня выполнена в светлых тонах. О своем уютном гнездышке телеведущая рассказала в программе «Идеальный ремонт».

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