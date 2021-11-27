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Понравится не только мужу: дразня откровенным декольте, Каменских ритмично подвигалась под хит Потапа

Артистка уже четвертый год замужем за рэпером, но он по-прежнему не против пикантного контента жены в Сети.

Понравится не только мужу: дразня откровенным декольте, Каменских ритмично подвигалась под хит Потапа
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских обожает снимать короткие видео для TikTok самого разного содержания. Нередко красотка позирует в откровенных нарядах, показывая не только свои прелести, но и что-то смешное.

Так получилось и на этот раз. Каменских в новом блестящем наряде с глубоким декольте, в котором красиво выглядывала грудь с пуш-ап, ритмично подвигалась под новый хит Потапа. Новогодняя песенка повеселила артистку и приподняла настроение публике.

Судя по комментариям, поклонникам ролик пришелся по душе. Да и муж явно остался доволен – музыкальная новинка пошла в народ.

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