«Как ты смел, отец?»: Максим Галкин рассказал, как Лиза и Гарри приревновали его к героям шоу «Лучше всех!»

Первый канал отмечает пятилетие семейного шоу «Лучше всех!», которое с момента его появления в эфире ведет Максим Галкин. На этой передаче выросли собственные дети шоумена – Лизе и Гарри сейчас по восемь лет.

Придя к Ивану Урганту, муж Аллы Пугачевой с ходу получил от юмориста вопрос: не ревнуют ли маленькие наследники его к тем деткам, которых тот щедро расхваливает в передаче на всю страну?

«Они смотрят, что ты там сидишь, напротив тебя ребеночек, и ты там «тю-тю-тю, му-тю-тю». А потом ты приходишь домой, и тебе говорит твой сын: «Как ты смел, отец?», — полушутя спросил Ургант у гостя.

На что Галкин отрицать не стал – было такое. Хоть их с Аллой Борисовной дети слишком хорошо воспитаны, чтобы сказать об этом прямо, но все же стараются переключить внимание папы с чужих детей на себя: «Когда они были совсем маленькими, им было 2-3 года, поначалу они всячески пытались меня отвлечь от происходящего на экране».

«Я сначала не мог понять, мне потом Алла объяснила: они тоже хотят показать, что они тоже чего-то стоят. Они видят, что папа говорит каким-то детям, что они самые лучшие, что они прекрасные. И эти начинаю волноваться и начинают тоже из подручных средств что-то строить, придумывать, делать какие-то кульбиты, петь. И все это одновременно с происходящим на экране», — поведал артист.

После этого Галкин стал чаще хвалить своих деток прямо во время эфира и даже предлагал прийти им поучаствовать в программе. На что его сын по-взрослому ответил: «Папа, а какой смысл? Ты все наши таланты знаешь, чем мы тебя удивим?».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!