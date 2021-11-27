Оксана Акиньшина впервые за долгое время вышла в свет, пряча округлившийся животик

Накануне в Москве пошла премьера фильма Петра Буслова «Бумеранг». В кинотеатре собралось немало звезд, была среди них и актриса Оксана Акиньшина. После съемок «Чернобыля» ее подозревают в романе с Данилой Козловским, однако, они никак не комментируют свои возможные отношения.

Публика стала подозревать, что Оксана может ждать малыша от Данилы. Ведь на премьере она появилась в объемном пальто, позировала перед камерами и тщательно прятала животик.

Напомним, недавно Козловский бросил актрису Ольгу Зуеву, которая родила ему дочь Оду Валентину. Вместе они живут в США. Акиньшина тем временем вернулась в Москву. Некоторое время назад она жила в Швейцарии со своим бывшим мужем, бизнесменом Арчилом Геловани. От предыдущих отношений у Акиньшиной подрастают сын Константин и дочь Эмми.

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