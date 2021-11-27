Специально спровоцировал: Галкин признался, что хотел конфликта между Долиной и Карнавал

Споры о противостоянии поколений в лице народной артистки и тиктокерши не утихают уже полгода.

Отечественный шоу-бизнес и широкая публика узнали о творчестве начинающей певицы из TikTok Вали Карнавал после того, как у девушки случился конфликт с народной артисткой Ларисой Долиной. Произошло это в передаче Максима Галкина «Музыкалити» на YouTube. По сей день споры о скандальном эфире не утихают.

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Вполне ожидаемо, что о столкновении вспомнил Иван Ургант, принимая шоумена накануне в гостях на своем вечернем шоу.

«Скажи, ты хотел, чтобы это произошло, ты не хотел? На чьей ты стороне, кто прав, кто не прав?», — засыпал вопросами Ургант Галкина.

«Как всякий ведущий шоу я естественно хочу драматургию, конфликтов. Ну это было бы сейчас странно, если б я сказал: «Да что вы, я хотел бы, чтобы они всегда были дружны!», — сложил руки на груди шоумен. – «Моя цель, чтобы на этой программе две стороны были максимально искренни, чтобы они не подстраивались, у каждого своя правда».

Несколькими днями ранее Долина обвинила Галкина в том, что он поставил ее в неловкое положение. Сам Галкин не отрицает этого: он старался не только столкнуть артисток, но и немного потушить их пыл, выступая своего рода медиатором. «Чтоб не до драки», — заметил Урганту артист.

Напомним, Долина после того, как услышала пение Карнавал, посоветовала ей петь на кухне. Мол, этому ремеслу люди учатся годами, и 19-летней девочке следовало бы подумать сначала о музыкальном образовании.

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