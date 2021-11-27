«Театральная среда стала болезненной»: Марина Зудина рассказала, как жила после смерти Олега Табакова

Когда в жизни Марины Зудиной появился Олег Табаков, она ушла в тень, как актриса кино. Занималась семьей, бытом и театром. Но после его смерти и театр ушел на дальний план. Недавно Зудина появилась на съемочной площадке картины «Ампир V», где компанию ей составил сын Павел Табаков.

«Съемки мне помогли оказаться в другой среде. К этому моменту театральная среда для меня стала болезненной. Мне надо было поменять людей, пространство. Когда ты не чувствовать, что ты подключен к общему процессу, работа перестает иметь смысл», — сказала Зудина в программе «Кино в деталях» на СТС.

Напомним, недавно Зудина объявила, что вновь вышла на сцену «Табакерки». Там, после полугодового перерыва, вернулись в репертуар «Чайку».

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