Клава Кока в мини-платье цвета лаванды красиво подчеркнула декольте асимметричным вырезом с халтером

Популярная певица всегда старается выглядеть оригинально и ярко.

Певица Клава Кока очень быстро снискала себе среди поклонников имидж иконы стиля. У девушки есть собственный стилист в лице родной младшей сестры Лады, и каждый новый образ поп-дивы находит отклик у фанатов.

больше по теме Модница в розовом: Клава Кока вышла в люди в кастомизированном комплекте Остаться в таком наряде незамеченной просто невозможно.

Для очередной фотосессии красотка Клава в этот раз выбрала модный монохромный стиль. Певица предстала в ярком лавандовом платье с асимметричным вырезом, красиво подчеркнувшим декольте. Трендовый воротник халтер, открывающий плечи, исполнил еще и роль чокера, привнеся изюминку в образ.

Завершили аутфит лодочки в той же цветовой гамме. Клава Кока позировала фотографу с гитарой, как бы напоминая, с чего началось ее творчество.

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