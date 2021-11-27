«Мы с зайцем»: отказавшись от одеяла, новая пассия Харламова в одной маечке запечатлелась в постели

Красавица Катерина Ковальчук вышла на связь с поклонниками из спальни.

Юморист Гарик Харламов этой осенью вышел в свет с новой избранницей, 28-летней Катериной Ковальчук. Актриса из сериалов «Крепостная» и «Гусар» оказалась, по мнению фанатов комика, невероятно похожа с его экс-женой Кристиной Асмус.

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Как оказалось, схожи Ковальчук и Асмус не только во внешности, но и в привычках. Как и Кристина, Катерина любит понежиться в постельке и выйти на связь с поклонниками прямо из спальни.

Красотка Ковальчук позировала перед сном в одной маечке, не прикрываясь одеялом. Девушка записала видеоселфи для поклонников: «Мы с зайцем хотим вам сказать спасибо за все ваши сообщения по поводу «Крепостной».

Ранее девушка показывала, как отдыхает в загородном комплексе. После баньки Катерина нырнула в купель под открытым небом.

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