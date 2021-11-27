То, что ненавидит Хромченко: актриса Рудова нарядилась по моде «нулевых», оголив живот

Вместе с модой 70-х в тренды вышел оммаж на спорные нулевые с их заниженной посадкой и укороченным верхом. Ранее об этом рассказывала фэшн-эксперт Эвелина Хромченко, не преминув выразить личное мнение насчет этого веяния.

«Я ненавижу этот силуэт, но правда дороже. Да, голый живот в моде, да, 90-е сменились на 2000-е. Да, низкая посадка и короткий верх вновь овладели умами и сердцами, да, тема хорошего пресса вновь животрепещущая», — подчеркнула Хромченко.

И кому, как не Наталье Рудовой выгуливать этот спорный тренд: актриса всю осень трудилась над своей талией, избавившись в ней от 8 см, сформировала рельефный животик и теперь хвастается им не только в stories микроблога, но и офлайн.

В последнюю пятницу ноября красотка нарядилась на вечеринку, выбрав комплект из 90-х. Укороченный кроп-топ с одним рукавом и джогеры с низкой посадкой подчеркнули красоту стройной фигуры Рудовой.

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