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Отдал бы все свои деньги, но она не продается: Тимати показал, о какой красавице грезит

Рэпер не постеснялся озвучить свое желание.

Отдал бы все свои деньги, но она не продается: Тимати показал, о какой красавице грезит
Тимати. Фото: Global Look Press

Музыкант Тимур Юнусов, наиболее известный как рэпер Тимати – страстный коллекционер. Дома он собрал множество экспонатов из Японии бренда Bearbrick и продолжает пополнять свой домашний музей все новыми игрушками.

А еще артист — ценитель женской красоты. Но не чуждо ему и классическое искусство. Посетив Третьяковскую галерею накануне, Тимати запечатлелся у «Царевны-лебедь» Михаила Врубеля и признался, что грезит о ней.

Тимати в Третьяковской галерее. Фото: instagram.com/timatiofficial/

«Я бы отдал все свои деньги за эту картину. Как хорошо, что «Царевна-Лебедь» не продается и является национальным достоянием! Спасибо Новой Третьяковской за такую масштабную экспозицию Михаила Врубеля. Восторг», — написал артист у себя в микроблоге.

Подписчики в комментариях тоже выдохнули с облегчением. И поспешили заметить: «
Да, хорошо что не все женщины продаются», «Она вряд ли бы сочеталась с японскими мишками Bearbrick», «Чем еще она приглянулась, кроме того что она не продается?», «Бесценный экспонат».

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