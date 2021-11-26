В одной футболке: Каменских без белья не стала прятать свою пышную «как у Ким», показав ее в зеркале во всей красе

Поп-дива Украины запечатлела себя в зеркале для онлайн-публики.

Певица Настя Каменских много гастролирует, в том числе заграницей. Этой осенью поп-дива не раз выезжала в Дубай, чтобы дать концерты на популярных площадках морского курорта.

В последние выходные ноября исполнительница снова улетела в Арабские Эмираты работать. Но по традиции свободное от концерта и репетиций время потратила на минуты отдыха.

Собираясь на пляж, красотка Каменских не забыла «передать привет» своим поклонникам в свойственной ей манере. Звезда в одной футболке оказалась перед зеркалом и, не теряя времени на какие-то специальные ракурсы, просто прикрыла причинное место футболкой, повернулась боком и показала свои рельефные ягодицы.

Пикантным кадром красотка поделилась в Instagram, правда, в исчезающих stories. Поклонники надеются, что это не последний горячий контент из нынешней поездки.

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