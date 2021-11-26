«Смотрится интересно»: Глюкоза в пятнистой шубе и брюках с принтом – хитом этого сезона появилась за городом

Певица Глюкоза появилась за городом на прогулке с собакой в трендовом образе, сочетав в одном комплекте сразу несколько анималистичных принтов.

Звезда выбрала пятнистую шубу, брюки под змею и кеды с рисунком-имитацией шкуры леопарда. Лук Глюкозы специально для Teleprogramma.pro оценила стилист Виктория Шабанова.

«Анималистичный принт уже давно с нами и стал своего рода классикой.

Меняется только «более приоритетное» животное. Но это не значит, что от остальных нужно избавляться. Просто носите то, что нравится именно вам.

А для тех, кто принципиально следит за модой скажу, что этом сезоне самым трендовым считается змеиный принт.

На Глюкозе можно заметить сочетание нескольких анималистических принтов. Такой прием — для самых смелых.

Однако, на певице все смотрится гармонично за счет сдержанной цветовой палитры — белый, молочный, бежевый и коричневый.

Брюки змеиного принта уравновешены однотонной водолазкой молочного цвета. Кеды с элементами леопардового принта по бокам уравновешены белой носовой и верхней частью обуви.

Завершает образ пятнистая шуба актуального кроя. Все элементы одежды относятся к базовому стилю, но за счет разных принтов и фактур аутфит смотрится очень интересно», — прокомментировала Виктория Шабанова.

Справка Teleprogramma.pro

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова закончила Школу шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер».

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