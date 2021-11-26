В стиле моделей Диора: Пугачева предстала в замке в Х-силуэтном платье с рукавами «три четверти»

Женственность в этом сезоне приветствуется стилистами и модельерами.

Алла Пугачева подобрала лук в стиле моделей Кристиана Диора, примерив черное лаконичное платье с Х-образным силуэтом, белым воротничком «Клодин» и рукавами «три четверти».

Как рассказал Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала, такие наряды были изобретены модельером в 1949 году и очень полюбились дизайнерами и женщинами за их способность красиво подавать фигуру.

Ведущий поведал зрителям, что тренд моментально разошелся по всему свету. Силуэт не терял своей актуальности никогда, то и дело появляясь на мировых подиумах.

В тренде Х-силуэт и сейчас, как и рукава «три четверти». О том, что сейчас в моде укороченные модели рукавов в ретро-стиле ранее заявлял стилист и телеведущий Александр Рогов.

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