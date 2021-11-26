Кому пуш-ап не нужен: Бородина натянула секси-маечку на сочный бюст, заставив облизываться мужчин

Ксения Бородина заметно похудела, но ее грудь осталась прежней.

Ксения Бородина заворожила публику секси-снимком в облегающей маечке, которая не смогла скрыть и половины ее аппетитной груди. Роскошные формы выглядели особенно впечатляющими на фоне тонкой талии ведущей и стройных ног.

Ксения смогла похудеть в нужных местах, но при этом сохранила пышность своего бюста прежним.

Фолловеры знаменитой брюнетки завалили ее Instagram восторженными комментариями.

«Вот это фигура», «Вот точно надо разойтись, чтобы похорошеть и похудеть!», «Фигура — бомба!», «Ну что за грудь!», «Бюст умопомрачительный и точка!» — написали пользователи Сети.

Напомним, 38-летняя Ксения Бородина — мама двух дочек Маруси и Теоны. Первую наследницу она родила Юрию Будагову, младшую — Курбану Омарову. О расставании с ним стало известно в начале этого лета.

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