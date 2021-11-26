«Главный танцор»: Стефания Маликова повеселилась на концерте отца

В одной из последних Stories личного микроблога Стефании Маликовой появилась запись, в которой знаменитость показала концерт своего папы Дмитрия Маликова.

Старшая дочь композитора Маликова в силуэтном платье с вырезом «фигурное «каре» и плечиками-фонариками завершила элегантный образ перламутровым ожерельем. Волосы блондинка собрала в низкий хвостик.

Маликова сделала совместный снимок с родителем, пока исполнитель готовился к выходу на сцену. Стеша прижалась к отцу, нежно опустив голову на плечо музыканта.

Пока Дмитрий Маликов играл на рояле и пел для поклонников, его дочь слушала любимые композиции отца и танцевала прямо в зрительном зале.

«Когда звучит эта песня, невозможно сидеть. Главный танцор на вашем празднике», — отметила Стефания.

Начинающий модельер вскочила на песне «Лунный свет» и принялась «зажигать».

Напомним, ранее Стефания Маликова поддержала тренд на дутые куртки. Знаменитость дополнила карамельный пуховик без рукавов утепленными лоферами Loro Piana и сумкой с мехом Saint Laurent.

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