Ему завидуют все: Нетребко показала увесистую грудь в глубоком декольте перед бульдогом  

В свои 50 лет Анна Нетребко отличается роскошной фигурой.

Оперная дива Анна Нетребко не только талантливая исполнительница, но и роскошная женщина с аппетитными формами. Многочисленные поклонники артистки с энтузиазмом следят за жизнью своей любимицы в социальных сетях, комментируя ее фигуру с шикарной грудью и стройными ножками.

В этот раз звезда устроила своим почитателям настоящий праздник, выставив в личный блог видео с французским бульдогом. Судя по антуражу, 50-летняя Анна Нетребко вместе с собакой приняла участие в съемках.

«Его зовут Ричард! Какой красавец. Мой, мальчик, мой золотой, моя звезда!» — прокомментировала кадры Анна Нетребко.

В этот момент певица сильно наклонилась перед камерой, показав свой пышный бюст во всей красе! Думается, что в этот момент песику завидовали все поклонники мужского пола артистки.

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