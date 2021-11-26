Секси-дива: Дарья Пынзарь уложила грудь в черный топ, засветив пикантную впадинку, от которой не оторвать глаз

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь даже в холода находит поводы, чтобы публично обнажиться.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь прекрасно осведомлена обо всех сильных сторонах своей внешности и фигуры.

Разумеется, к таковой можно отнести грудь блондинки. Дарья Пынзарь часто и с удовольствием демонстрирует свою самую женственную часть тела публично.

В Турции, где Дарья Пынзарь проводит часть своего времени, у нее больше поводов обнажаться в силу теплой погоды.

Но и приехав в Москву ради работы на съемочной площадке «Дома-2», Дарья Пынзарь одевается так, чтобы демонстрировать пикантную и соблазнительную часть тела.

То ли красотка пытается произвести впечатление и соблазнить своих подписчиков, то ли дразнит мужа Сергея Пынзарь, который сейчас находится в Аланье с сыновьями Темой и Давидом.

В сторис микроблога Дарья Пынзарь предстала в бомбическом черном топе, в который красиво упаковала свою пышную грудь.

Камеру Дарья навела на себя так, чтобы ракурс был соответствующим, и бюст выглядел сочным и вкусным. Разделяет две груди «ложбинка греха», от которой нельзя оторвать глаз.

Стоит напомнить, что термин «ложбинка греха» ввел историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.

Периодически во время передачи он употребляет это выражение, восторгаясь формами героинь Модного суда.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.