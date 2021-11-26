Такая секси: Лобода в платье-комбинации самого модного цвета и маскулинной рубахе эротично позировала в Дубае

Звезда с грустью попрощалась с гостеприимной страной, которая приняла ее в отпуске.

Светлана Лобода, как и Сергей Лазарев с детьми, выбрала для своего отпуска Дубай. Здесь певица смогла «выгулять» не один сексуальный наряд. Однако один из них не мог не привлечь внимание публики.

Светлана отметилась на вечерней прогулке в платье-комбинации из серого шелка, по подолу которого шла линия нежного кружева. Серый оттенок, к слову, Институт Pantone признал самым модным, наряду с желтым.

Поверх эротичного платья Лобода набросила маскулинную рубаху, подчеркнув женственность своих форм. Изящество образа было достигнуто за счет открытых туфель на шпильке.

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