«Какая же ты вкусная!»: Лиза Триандафилиди из «Дома-2» сразила красными микро-трусиками, едва прикрывшими пикантную деталь

«Женщина=сексуальность», — так гласит надпись в шапке профиля в Instagram бывшей участницы «Дома-2», красавицы-блондинки Лизы Триандафилиди.

Она периодически наводит шороха в Сети своими горячими снимками, чтобы соответствовать собственному же лозунгу, заявленному в микроблоге.

На этот раз Лиза Триандафилиди предстала в микро-бикини цвета брусники, в лиф которого еле уместила свою пышную грудь. А маленькие трусики, кажется, вот-вот и раскроют пикантную деталь.

«Сексуальность — это про внутреннее состояние, про кайф от жизни. Это энергия любви к самой себе. Это когда настолько вкусно живешь, что испытываешь оргазм от всего, что с тобой происходит, наслаждаешься каждым моментом», — написала Лиза Триандафилиди в микроблоге.

Подписчики признались, что сражены наповал этими горячими кадрами.

«Бомба! Энергия просто прет, ты великолепна, секси от кончиков волос до пальцев ног, греческая кровь кипит, настоящая гречанка. Я полугречанка, знаю о чем говорю», «Какая же ты вкусная, Лиза! Хочется на тебя смотреть и слушать. В любом виде — хоть лохматая, не купаная будешь, — всегда красавица», «Вау! Элизабет это шикарно!» — высказались в Сети.

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