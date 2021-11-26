«Моя кошечка»: Дарья Повереннова запечатлелась со взрослой дочерью перед разлукой

Актриса Дарья Повереннова опубликовала свежие кадры вместе со своей дочерью от первого брака. Знаменитость провожала взрослую наследницу в Южную Корею.

Отметим, что 29-летняя Полина Жигалкина весной этого года решила жить в Сеуле. Девушка переехала работать в незнакомую страну одна.

Несмотря на то, что дочь уже не первый месяц находится в Южной Корее, Поверенновой все равно тяжело прощаться с ребенком каждый раз. Недавно Полина навестила маму в Москве. Но уже собралась обратно.

«Неделя пролетела незаметно! Завтра Полина отправляется обратно в Сеул. Хоть мы давным-давно живем не вместе, но щемящее чувство предстоящей разлуки на неопределенное время занимает все мое материнское сердце!..» — призналась актриса.

«Но с другой стороны есть выбор дочери, который я очень уважаю! И Полина, конечно, отчаянная девушка! И я даже представить себе не могу, что значит оказаться одной в чужой стране на долгий срок. Я желаю, чтобы все у тебя получилось, моя кошечка! Люблю! И скучаю», — добавила Повереннова.

Напомним, ранее муж Дарьи Поверенновой объяснил, почему долго не решался жениться на актрисе. Бизнесмен Андрей Шаронов не хотел очернить память первой жены и боялся, что брак с артисткой может считаться изменой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.