«Подчеркивает женственность»: Юлия Савичева в черном бархате появилась на премии

Стилист похвалила певицу за вечерний образ с минимумом аксессуаров.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Юлии Савичевой появилась фотография знаменитости в бархатным платье с разрезом на подоле.

Стилист сайта Teleprogramma.pro – Марина Корабель – отметила достоинства торжественного лука Юлии Савичевой.

Савичева выбрала для премии Glamour бархатное платье цвета ночи с разрезом. При помощи закрытых рук Юлия снизила градус откровенности. Также певица не стала перегружать образ массивами аксессуарами.

Савичева надела остроносые туфли на ремешке под цвет платья. Юлия завершила образ длинными серьгами со стразами и цилиндрической сумкой с жемчугом.

«Длинное бархатное платье с разрезом подчеркивает женственность. А деликатные аксессуары идеально дополняют аутфит. Все просто идеально!», – оценила образ Юлии стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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