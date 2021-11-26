«Не снимаю каждую нашу встречу»: Рита Агибалова из «Дома-2» показала фото свекрови и прокомментировала отношения с ней

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова не скрывает, что находится в теплых отношениях со своей мамой Ириной Агибаловой.

Женщина довольно часто присутствует на страничке дочери в Instagram. Рита показывает маму в своих сторис, публично поздравляет ее с праздниками и признается в любви.

Совсем другое дело свекровь. О маме своего второго мужа Павла Марсо Рита Агибалова никогда ничего не рассказывает. Ощущение такое, будто ее просто нет.

Подписчики решили поинтересоваться у Риты Агибаловой, не в ссоре ли они.

«Какие у вас отношения со свекровью. Чувствуется холод между вами», — спросили у Риты в микроблоге.

Агибалова дала понять, что отношения у них ровные. Свекровь она держит на расстоянии.

«У нас абсолютно нормальные отношения со свекровью. То, что я не снимаю каждую нашу встречу, не значит, что их нет. Я всегда отношусь ко взрослым людям с уважением. И видимо, эта граница не позволяет мне близко дружить с более старшим поколением», — прокомментировала Рита Агибалова.

Рита Агибалова показала совместное фото со свекровью, которое было сделано несколько лет назад в Москве. Получается, что новых снимков с мамой мужа у экс-участницы нет.

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