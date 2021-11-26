В модных пуховиках: Самойлова с Джиганом прогулялись по Вене в романтической поездке

Бизнесвумен Оксана Самойлова позировала с мужем в Вене в актуальных куртках и джоггерах. Знаменитости не успели вернуться из одного путешествия, как вновь улетели из Москвы.
Напомним, еще недавно Самойлова вместе с большой семьей плавали по открытому океану. А теперь Оксана и Джиган отправились в романтическую поездку в Вену.
Модель успела прокатиться на электросамокате по улочкам старинного европейского города. Многодетная мамочка выбрала для прогулок по Вене длинный черный пуховик актуального кроя.
Оксана дополнила образ молочными джоггерами, перчатками и ботинками со шнурками.
Самойлова обняла мужа Джигана и сделала общий снимок на фоне огромного здания цвета слоновой кости с лепниной и статуями.
Джиган поддержал жену и сам нарядился в дутую куртку и джоггеры. У шоумена получился образ в монохромном стиле. Музыкант завершил свой аутфит кедами белоснежного оттенка. Вместо шапки Джиган использовал капюшон куртки. А Оксана отдала предпочтение шапке-бини с узорами в цвет своего пуховика.
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