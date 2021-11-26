Оформила обложку его нового альбома: сын Анастасии Заворотнюк заговорил о невесте

Недавно наследник актрисы Анастасии Заворотнюк – Майкл Стрюков – презентовал новый музыкальный альбом. Артист поблагодарил в личном микроблоге помощников по воплощению пластинки. Среди них оказалась избранница знаменитости, о которой он раньше молчал.

Майкл не делится подробностями личной жизни. Однако Стрюков не удержался и поблагодарил будущую жену за создание обложки для его «детища».

«Мой соло black metal проект Lepra с песней «Волчья ягода». Отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто поддержали это незаурядную авантюру. А именно: моей жене — пока гражданской, но это только пока — и одновременно художнице данной обложки, Гошану (человеку, не давшему мне в процессе записи сойти с ума) и, конечно же, Алесе, сыгравшей все барабанные партии, которые определенно вывели песню на абсолютно новый уровень», — написал Стрюков в своем Instagram.

Поклонники наследника Заворотнюк зацепились за краткую информацию о избраннице музыканта. Некоторые из них уверяют, что возлюбленную Майкла зовут София. Девушка занимается изобразительным искусством и похожа на звездную маму Стрюкова.

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