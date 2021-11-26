«Плохая девочка»: как выглядела очаровательная мама-блондинка Арзамасовой в молодости

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова поделилась в личном блоге фотографией из личного архива. На снимке она предстает с двумя косичками, ровно такой, какой ее запомнили зрители по теленовелле.

А вот мама-блондинка актрисы оказалась настоящей красавицей — с изящной фигурой, благородным лицом, ухоженной и хорошо одетой. Арзамасова рассказала поклонникам о характере своей мамы.

«Моя мама — классическая хорошая «плохая девчонка». Люблю вспоминать все наши путешествия вместе и разговоры на самые разные темы.

Она всегда очень конкретна в высказываниях. Мое любимое: «Отстаньте от меня со своей скучной правдой! Я давно уже достойна прекрасной лжи!»

Помню, как в детстве на меня произвело впечатление ее откровение: «Я жуткая эгоистка! И именно поэтому я так лелею, берегу, нежу и обожаю всех тех, кто меня любит!» Тогда мне это показалось дерзким, а сейчас думаю: «Нет, не противоречит самым основным базовым настройкам». И вполне понятен мамин основной принцип: «Ни шагу без любви! С места не сдвинусь!»

Какое счастье, что с самого раннего детства ты ежедневно «сдвигаешься с места» для меня!» — рассказала Елизавета Арзамасова.

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