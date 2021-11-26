Без лифчика: 53-летняя Валерия в жакете на голое тело сверкнула наливной грудью, которой позавидуют молодые

Певица Валерия в свои 53 года обладает роскошной фигурой, которой могут позавидовать многие молодые красотки. При этом певица ни капли не стесняется своего статуса бабушки, с гордостью показывая свою внучку Селин публике.

Звезда не скрывает, что ее формы — во многом результат ее внимательного отношения к собственному телу. Она ежедневно занимается физкультурой, имея у себя дома внушительный арсенал спортивного инвентаря. Также артистка любит йогу.

В личном блоге Валерия дала фору своим юным поклонницам, сверкнув аппетитным бюстом в белоснежном жакете на голое тело. Видео в секси-образе певица показала в своем Instagram.

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