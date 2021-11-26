Советовала Хромченко: Королева предстала в модном пуховике цвета свежей травы и трендовых сапожках

Наташа Королева хорошо утеплилась для своего загородного променада.

Наташа Королева вышла на прогулку в Подмосковье, облачившись в актуальный дутый пуховик трендового оттенка свежей травы.

Звезда подчеркнула талию при помощи черного ремня, который подобрала под цвет кожаных брюк и трендовых сапог.

О том, что нынешний сезон приветствует обувь по типу челси, ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Она замечала, что толстая подошва к тому же весьма практична, поскольку устойчива и хорошо сохраняет тепло.

Кроме того стилист замечала, что оттенок свежей травы — это тренд. Хромченко также выделяла другие тона зеленого в числе хитов сезона: арбузовый, «нежная мята», «нежная липа», нефритовый, изумрудный, груши, ели.

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