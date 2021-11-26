«Ура! Нас выписали!»: Ольга Серябкина поделилась радостным событием

Исполнительница Ольга Серябкина сообщила о своей выписке из роддома. Знаменитость поделилась свежей фотографий из больничной палаты с ребенком на руках.

Серябкина вспомнила, как поехала в день родов в ресторан с друзьями. Бывшей солистке группы Serebro удалось вернуться домой только через неделю.

«Ура! Нас выписали! Какое получилось удивительное приключение — вся эта неделя была невероятной. Это просто удивительно, что еще в прошлую субботу, когда я отправилась в ресторан с друзьями, я не думала, что вернусь домой только сегодня, уже с сыном на руках, и мы будем так счастливы», – подчеркнула Ольга.

Певица рассказала, что накануне появления сына на свет видела таинственные знаки о скорых родах. Но думала, что еще немного походит с большим животиком. Теперь же Серябкина знакомит любимую собаку Бусю с малышом Лукой.

«За этот период, с момента рождения Луки до выписки, так много изменилось – будто время разделилось на до и после. Раньше я думала, что как только ребенок родится — можно расслабиться и выдохнуть. На самом деле с появлением малыша все только начинается», – заявила Ольга.

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