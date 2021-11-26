Опрос: 40% россиян собираются встречать Новый год без телевизора

А еще 38% включат ТВ только для фона, по данным исследования SuperJob.

Пока звезды и телеканалы вовсю записывают «голубые огоньки», значительная часть россиян отказывается от их просмотра.

Опрос о телевизионных предпочтениях своих пользователей 11–18 ноября провел сайт SuperJob. Были проанализированы ответы 1600 взрослых работающих людей из 343 городов нашей страны. И вот каковы результаты.

40% опрошенных россиян не собираются смотреть «новогодние огоньки» в первую ночь 2022 года (среди них мужчин 49% против 32% женщин). Свое решение они чаще всего объясняют слишком традиционным составом артистов или принципиальным отказом от телевизора. Включить ТВ чисто для фона намерены 36%. И лишь 11% настроены смотреть новогодние передачи. Остальные затруднились ответить. При этом опрос показал, что чаще от «огоньков» отказывается молодежь до 34 лет.

Россиян также спросили, кого из артистов они больше всего хотят увидеть в телеэфире в новогоднюю ночь. Получился следующий рейтинг:

Зиверт, Niletto, Эмин, Григорий Лепс, Максим Галкин, Николай Басков, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару, Ани Лорак.

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