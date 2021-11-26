«Искренний и настоящий»: Анна Бузова трогательно поздравила отца с днем рождения

Среди последних публикаций личного микроблога бизнес-леди Анны Бузовой появилась свежая запись, в которой оказались архивные кадры знаменитости и ее отца Игоря Бузова.

Таким способом сестра телеведущей Ольги Бузовой поздравила близкого человека с днем рождения. В этом году родителю знаменитых сестер исполнилось 58 лет. Исполнительница Ольга Бузова уже успела поздравить папу трогательными словами.

Младшая сестра Ольги тоже оставила для любимого отца небольшой сюрприз в Ins tagram.

«С днем рождения, папуль! Самый добрый, честный, открытый, любящий, искренний и настоящий. Ты самый умный, понимающий и с обалденным чувством юмора. Все пожелания лично, а тут просто напишу, что безгранично счастлива иметь таких родителей. Люблю сильно», – обратилась Анна к отцу.

Бузова показала, каким был ее отец в молодости. Игорь Бузов позировал с малышкой Анной на руках. А потом детские фотографии сменились последними воспоминаниями Бузовой об отце.

Уже взрослая и успешная Анна танцевала с родителем и просто обнимала родного человека.

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