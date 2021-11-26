«Тачка для сына»: Анастасия Костенко в коротком вязаном платье с ботфортами прогулялась с наследником

Жена Дмитрия Тарасова опубликовала свежий снимок на своей странице в Instagram. Анастасия Костенко в аутфите спокойных оттенков показала, на какой коляске возит сына Лешу.

Костенко в белоснежном платье крупной вязки и объемной куртке-косухе дополнила образ замшевыми ботфортами и кофейной сумкой.

Костенко выбрала для сына серо-черную коляску с металлическим корпусом.

«Тачка для сына. Что ж, время раскрыть карты. Методом бесконечных проб и ошибок я нашла ее — коляску мечты», — похвасталась Костенко.

«У Милашки была красивая коляска, но она была неподъемная, и колеса не были маневренными, зато амортизация совершенная. У Евочки была маневренная, но амортизации не было и жестко реагировала на любые неровности», – вспомнила Костенко.

Модель призналась, что наконец нашла идеальный вариант для третьего ребенка:

«Любимый сразу сказал, что круче и комфортнее коляски для сына и придумать не могли. И что он, как папка, на Мерсе, только с первых дней своей жизни».

Напомним, ранее Анастасия Костенко призналась, что борется с пищевым расстройством после рождения третьего ребенка.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.